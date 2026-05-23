Китай выразил обеспокоенность ударом ВСУ по Старобельску

Постпред Китая при ООН Фу Цун выразил глубокую обеспокоенность в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза ООН.

"Китай осуждает любые атаки, направленные против невинных гражданских лиц", – подчеркнул дипломат.

Фу Цун подчеркнул, что ни одна сторона конфликта не желает эскалации ситуации на поле боя и огромных страданий людей. В связи с этим Пекин призвал Москву и Киев удвоить усилия для достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

В свою очередь, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, добавил постпред страны.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В момент обстрела в здании было 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По последним данным, в результате удара погибли 6 человек, еще 39 получили травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Режим ЧС регионального характера ввели после удара ВСУ по Старобельску. Ситуация в городе остается сложной, все еще не установлено местонахождение 15 человек. МЧС России продолжает разбор завалов, все службы работают в усиленном режиме.