Эксперт Варакин: сокращения кадров связаны с оптимизацией компаний

Сокращения кадров связаны с оптимизацией компаний. Об этом радио КП заявил кадровый эксперт Илья Варакин.

Он рассказал, что в России при рекордно низком уровне безработицы и нехватке специалистов компании одновременно начали сокращать часть офисного персонала. Это затронуло сотрудников в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга.

По оценке эксперта, первые признаки замедления экономики стали заметны еще в октябре 2025 года. С того момента, считает он, началось охлаждение как новых проектов, так и действующих производств.

После периода активного роста организации фактически работали "на старых ресурсах", запуская заложенные ранее проекты, однако потом высокая ключевая ставка Банка России ограничила доступ бизнеса к кредитам, в результате чего компании стали осторожнее, объяснил Варакин.

"Компании понимают, что не потянут расширение, а некоторые компании даже поддержание текущего уровня, и поэтому они оптимизируются, и вот идет волна, такая веерная волна сокращений", – сказал он.

Спикер уточнил, что многие организации в данный момент вынуждены пересматривать структуру затрат и отказываться от избыточных административных функций, что отражается на офисных подразделениях.

Говоря об адаптации к новым условиям, эксперт выделил несколько ключевых навыков. Во-первых, базой должна оставаться стабильная профессиональная занятость с накопленным опытом, который можно монетизировать. Во-вторых, необходимо развивать прикладные навыки, позволяющие выполнять дополнительные работы. В-третьих, следует постоянно мониторить новые профессии и направления. По мнению Варакина, в новых нишах зачастую появляются наиболее выгодные сочетания компетенций и дохода.

Ранее в Роскачестве рассказали, что безработные россияне стали чаще искать работу через личные связи и рекомендации. В свою очередь, работодатели стараются снизить риски при найме и охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации. Уточняется, что значительная часть вакансий в стране закрывается через личные контакты, без размещения на открытых площадках.