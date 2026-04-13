13 апреля, 09:44

Общество

Россияне стали чаще искать работу через знакомых

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi​

Безработные россияне стали чаще искать работу с помощью личных связей и рекомендаций. Работодатели, в свою очередь, стараются снизить риски при найме и поэтому охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации. Об этом "Газете.ру" рассказали в пресс-службе Роскачества.

В материале подчеркивается, что для соискателей этот способ остается наиболее удобным, так как через знакомых проще получить обратную связь, быстрее попасть на собеседование и обойти часть формальных процедур. Кроме того, значительная часть вакансий в России по-прежнему закрывается через личные контакты, без публикации на открытых площадках.

Службы занятости многие кандидаты воспринимают как формальный инструмент, не всегда дающий нужный результат. При этом качество предлагаемых там вакансий нередко не соответствует ожиданиям и квалификации соискателей.

В Роскачестве добавили, что активные и востребованные специалисты чаще используют прямые контакты, тогда как в службы занятости обращаются те, у кого меньше альтернатив.

Средний срок поиска работы составляет около 5,5 месяца – это верхняя граница нормы, но пока не критический показатель. Он свидетельствует о том, что компании дольше принимают решения, увеличивают количество этапов отбора и внимательнее подходят к затратам на персонал. При этом сами кандидаты стали избирательнее и реже соглашаются на первое предложение.

Отдельным категориям соискателей, в частности специалистам среднего звена и людям старше 45 лет, найти работу по-прежнему сложнее. В целом, по оценке ведомства, говорить о кризисе на рынке труда пока рано, однако замедление найма уже заметно.

Ранее стало известно, что сухие и односложные ответы работника в чатах могут свидетельствовать о скором увольнении. В переписках чаще встречается "ок", "понятно", "делайте как знаете". По данным исследования, среди тех, кто использует подобные формулировки чаще трех раз в неделю, в течение 1,5 месяца увольняются 73%.

В России запретили испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет

