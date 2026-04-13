Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аудитория азиатских мессенджеров выросла в России почти на 60%. Это связано с поисками альтернативы Telegram, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на маркетинговую платформу.

Самыми популярными стали мессенджеры из Китая, Турции и Кореи.

Например, месячная активность аудитории (MAU) из России увеличилась в турецком сервисе BiP на 105% и составила 1,68 миллиона уникальных пользователей. Активность в корейском мессенджере KakaoTalk выросла на 82%, до 436,4 тысячи пользователей, а в китайском WeChat – на 15%, до 1,15 миллиона.

В целом спрос на альтернативные платформы возрос на 50% за прошлый квартал. Однако главной альтернативой Telegram стала отечественная Telega. Ее аудитория выросла на 160%, почти до 7,5 миллиона пользователей. Однако, по данным участников рынка, из-за недавнего удаления мессенджера из App Store он может потерять до 35% аудитории.

В Telegram активность уменьшилась на 1,5% по отношению к четвертому кварталу прошлого года. При этом мессенджер сохранил лидерство среди платформ с MAU в 102 миллиона человек.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что функция шифрования в WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) является "крупнейшим обманом за всю историю". Он указал, что сообщения людей читаются и направляются третьим лицам.

В свою очередь, платформа отметила, что использует функцию cквозного шифрования для сообщений и звонков пользователей по умолчанию.

