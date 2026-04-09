Альтернативное Telegram приложение Telega удалили из App Store.

Приложение позиционировало себя как мессенджер со "стабильным доступом", который достигался благодаря встроенному прокси.

Юридическое лицо Telega зарегистрировано в Казани, а появилось оно изначально под другим названием в 2025 году. Позже программа провела ребрендинг.

Весной 2026-го группа исследователей заподозрила Telega в перехвате трафика. Несмотря на это, в Google Play программа еще присутствует. Она находится на 8-м месте топа бесплатных приложений в России с 5 миллионами скачиваний.

Работа Telegram ограничивается в России с 10 февраля. Причиной стало несоблюдение законов страны. Аналитик Эльдар Муртазин указывал на то, что Telegram может повторить судьбу видеохостинга YouTube. Снятие ограничений с мессенджера он назвал "невероятным развитием ситуации".

Также сообщалось, что Telegram стал помечать аккаунты, использующие неофициальное приложение. В профиле пользователя написано, что общение с таким аккаунтом может быть небезопасно.

