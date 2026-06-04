Терапевт Чернышова: период тополиного пуха завершится в Москве в конце июня

В Москве начался сезон тополиного пуха, доставляющий дискомфорт аллергикам, напомнили эксперты. Насколько затянется такой период и что о нем важно знать, разбиралась Москва 24.

Летний "снег"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы стали публиковать кадры разлетающегося тополиного пуха. Одни сравнивают его с летним снегом, другие выкладывают ролики под одноименную песню Иванушек International, третьи подходят к природному явлению с долей креатива.

Например, в Сети появились фото, как москвичи собрали скопившийся на улицах города пух и сделали из него миниатюрную фигуру, напоминающую снеговика, – произведение назвали "пуховиком". Но радуются подобным "развлечениям" далеко не все, особенно это касается горожан с аллергией.





пользователи Сети Пух атаковал Москву и уже непонятно, как с ним бороться. Он забивается в дыхательные пути, занимает паковочные места, пух повсюду.

Несмотря на то что бороться с природным явлением бесполезно, некоторые все же пытаются это делать, поджигая пух и выкладывая видео в Сеть. Однако ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Зокиров сообщил Агентству "Москва", что за подобные действия может грозить штраф и даже более серьезные наказания, несмотря на то что прямой статьи нет в российском законодательстве.

Например, если из-за поджога тополиного пуха по неосторожности сгорит или пострадает чужое имущество на сумму больше 250 тысяч рублей, виновному может грозить тюремный срок до 1 года (168 УК РФ). Если стоимость меньше или нанесен вред здоровью легкой или средней тяжести, полагается штраф от 40 до 50 тысяч рублей (ч. 6 ст. 20.4), отметил эксперт.

Он добавил, что запрет на сжигание тополиного пуха может прямо прописываться в правовых актах, например, городских округов. Кроме того, на многих территориях нельзя жечь мусор, листву, траву и другое вне специально отведенных для этого мест. А если требования безопасности нарушаются в условиях особого противопожарного режима, может грозить административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

"По ч. 1 ст. 219 УК РФ квалифицируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека – максимальное наказание может составить до 3 лет лишения свободы. За причинение смерти по неосторожности суд может назначить до 5 лет лишения свободы (по ч. 2 ст. 219 УК РФ), а гибель двух и более людей может повлечь до семи лет лишения свободы (по ч. 3 ст. 219 УК РФ)", – отметил Зокиров.

Природные раздражители

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Врач-терапевт Надежда Чернышева отметила в разговоре с Москвой 24, что конец мая – начало июня традиционно является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель. Поэтому он должен завершиться к концу первого летнего месяца.

Специалист пояснила, что точные сроки заранее спрогнозировать невозможно. Все зависит от температуры и влажности: чем жарче и суше климат, тем интенсивнее и дольше идет процесс.

"Пух не служит аллергеном, он выступает лишь переносчиком пыльцы и прочих раздражителей. Его текстура притягивает частицы деревьев и луговых трав, расширяя тем самым зону воздействия частиц, вызывающих реакцию. Если пыльца находится просто на земле, она может не попасть в нос или глаза, а с пухом все происходит иначе", – рассказала врач.

Чернышева заверила, что здоровый человек не ощущает влияния тополя, однако у аллергиков распространение пуха способно вызвать ряд неприятных симптомов. Например, начинаются насморк, слезотечение, усиление кровоснабжения в носу, покраснение, отек, зуд и чихание, все это – попытки тела избавиться от посторонних элементов.





Надежда Чернышева врач-терапевт Для защиты аллергикам дома стоит включать кондиционер с функцией очистки воздуха или использовать очистители. Выходя на улицу, необходимо надевать очки – подойдут солнцезащитные, но лучше плотно прилегающие модели, предназначенные от грязи и пыли. Чтобы пух не проникал в нос и рот, рекомендуется носить медицинскую маску, меняя ее каждые два часа. Вернувшись домой, следует принять душ, смывая с кожи микрочастицы, которые тоже содержат раздражители, а также промыть нос морским соляным раствором из аптеки.

Также специалист разъяснила, что аллергикам в период обострения стоит обратиться к врачу: он порекомендует необходимые антигистаминные препараты. Самостоятельно назначать себе лечение нельзя, поскольку в ассортименте множество средств, по-разному влияющих на организм.

"Осенью же нужно посетить медиков для подбора аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) – прививки от аллергии, которая вполне доступна", – подчеркнула эксперт.

Вместе с тем врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 отметила, что, несмотря на сезонные неудобства, которые длятся сравнительно недолго, тополя важны для города.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Например, они помогают в очистке воздуха от различных загрязнений. Также тополя быстро растут, достигают значительных размеров и помогают укреплять почву, в том числе на заболоченных участках. Эти деревья не требовательны к грунту, не нуждаются в специальном поливе или подкормке, легко переносят морозы, засуху и сильную загазованность.

Чтобы избежать дискомфорта, вызванного цветением, достаточно установить на окна антимоскитные сетки или использовать приточную вентиляцию с фильтрами для воздуха, порекомендовала Ярцева.

