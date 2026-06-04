Терапевт Чернышова: период тополиного пуха завершится в Москве в конце июня

В Москве начался сезон тополиного пуха, доставляющий дискомфорт аллергикам, напомнили эксперты. Насколько затянется такой период и что о нем важно знать, разбиралась Москва 24.
Летний "снег"
Жители столицы стали публиковать кадры разлетающегося тополиного пуха. Одни сравнивают его с летним снегом, другие выкладывают ролики под одноименную песню Иванушек International, третьи подходят к природному явлению с долей креатива.
Например, в Сети появились фото, как москвичи собрали скопившийся на улицах города пух и сделали из него миниатюрную фигуру, напоминающую снеговика, – произведение назвали "пуховиком". Но радуются подобным "развлечениям" далеко не все, особенно это касается горожан с аллергией.
Несмотря на то что бороться с природным явлением бесполезно, некоторые все же пытаются это делать, поджигая пух и выкладывая видео в Сеть. Однако ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Зокиров сообщил Агентству "Москва", что за подобные действия может грозить штраф и даже более серьезные наказания, несмотря на то что прямой статьи нет в российском законодательстве.
Например, если из-за поджога тополиного пуха по неосторожности сгорит или пострадает чужое имущество на сумму больше 250 тысяч рублей, виновному может грозить тюремный срок до 1 года (168 УК РФ). Если стоимость меньше или нанесен вред здоровью легкой или средней тяжести, полагается штраф от 40 до 50 тысяч рублей (ч. 6 ст. 20.4), отметил эксперт.
Он добавил, что запрет на сжигание тополиного пуха может прямо прописываться в правовых актах, например, городских округов. Кроме того, на многих территориях нельзя жечь мусор, листву, траву и другое вне специально отведенных для этого мест. А если требования безопасности нарушаются в условиях особого противопожарного режима, может грозить административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).
"По ч. 1 ст. 219 УК РФ квалифицируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека – максимальное наказание может составить до 3 лет лишения свободы. За причинение смерти по неосторожности суд может назначить до 5 лет лишения свободы (по ч. 2 ст. 219 УК РФ), а гибель двух и более людей может повлечь до семи лет лишения свободы (по ч. 3 ст. 219 УК РФ)", – отметил Зокиров.
Природные раздражители
Врач-терапевт Надежда Чернышева отметила в разговоре с Москвой 24, что конец мая – начало июня традиционно является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель. Поэтому он должен завершиться к концу первого летнего месяца.
Специалист пояснила, что точные сроки заранее спрогнозировать невозможно. Все зависит от температуры и влажности: чем жарче и суше климат, тем интенсивнее и дольше идет процесс.
"Пух не служит аллергеном, он выступает лишь переносчиком пыльцы и прочих раздражителей. Его текстура притягивает частицы деревьев и луговых трав, расширяя тем самым зону воздействия частиц, вызывающих реакцию. Если пыльца находится просто на земле, она может не попасть в нос или глаза, а с пухом все происходит иначе", – рассказала врач.
Чернышева заверила, что здоровый человек не ощущает влияния тополя, однако у аллергиков распространение пуха способно вызвать ряд неприятных симптомов. Например, начинаются насморк, слезотечение, усиление кровоснабжения в носу, покраснение, отек, зуд и чихание, все это – попытки тела избавиться от посторонних элементов.
Также специалист разъяснила, что аллергикам в период обострения стоит обратиться к врачу: он порекомендует необходимые антигистаминные препараты. Самостоятельно назначать себе лечение нельзя, поскольку в ассортименте множество средств, по-разному влияющих на организм.
"Осенью же нужно посетить медиков для подбора аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) – прививки от аллергии, которая вполне доступна", – подчеркнула эксперт.
Вместе с тем врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 отметила, что, несмотря на сезонные неудобства, которые длятся сравнительно недолго, тополя важны для города.
Чтобы избежать дискомфорта, вызванного цветением, достаточно установить на окна антимоскитные сетки или использовать приточную вентиляцию с фильтрами для воздуха, порекомендовала Ярцева.