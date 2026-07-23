В Роскачестве дали советы по выбору молодой кукурузы

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При покупке кукурузы на рынке можно столкнуться с риском приобрести не нежный десертный продукт, а жесткий кормовой аналог или перезревшие зерна, которые даже после продолжительной варки останутся "резиновыми". Специалисты Роскачества рассказали, как оценить свежесть кукурузы прямо на прилавке, передает газета "Известия".

Первое, на что советуют обратить внимание, – листья-обертки. У качественного овоща они насыщенного зеленого цвета, плотно прилегают к основанию, а их внутренняя сторона остается влажной. Если листья начали желтеть, подсыхать или самопроизвольно отходить от початка, от покупки лучше отказаться, поскольку это говорит о том, что продукт либо старый, либо хранился с нарушениями.

Второй маркер – кукурузные рыльца, или "волоски" на верхушке початка. У молодого экземпляра они упругие, шелковистые, слегка влажные, окрашены в кремовые или светло-коричневые тона. Иссиня-черные, хрупкие и сухие "волоски" выдают початок, потерявший сочность.

Самым надежным способом в Роскачестве считают пальпацию. При легком нажатии ногтем на зерно у основания початка из него должна выступить жидкость, напоминающая по консистенции молоко. Если капля прозрачная и водянистая – кукуруза еще не дозрела, если сок густой и тягучий – зерна будут жесткими даже после длительной варки.

Визуальный осмотр зерен также дает много информации. Они должны быть округлыми, глянцевыми и плотно прилегать друг к другу. Идеальный оттенок – нежно-желтый или кремовый, в то время как ярко-оранжевый цвет указывает на перезревание.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание на место среза стебля. У качественного початка он всегда светлый, живой и чуть влажный. Темный, пересохший срез с четким коричневым кольцом – верный признак того, что овощ сняли с грядки давно.

В Роскачестве также предупредили, что не менее важно разбираться в сортах. Кормовые разновидности, как правило, крупнее, но их зерна имеют характерную вдавленность на макушке. Для еды необходимо выбирать сахарную кукурузу – она отличается более короткими и толстыми початками с выпуклыми, сочными зернами. По словам экспертов, гигантский размер – это не преимущество, а часто признак именно кормовой культуры, которая при варке не даст сливочной нежности.

Эксперты рекомендовали покупать кукурузу в пик грунтового сезона – с середины июля по август. Они также посоветовали для сохранения сладости и нежной текстуры хранить початки в холодильнике неочищенными и готовить их как можно скорее после сбора.

Ранее россиян предупредили об опасности употребления немытых овощей, ягод и фруктов с грядок. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, они могут привести к инфекциям, менингиту и риску выкидыша у беременных.

Основные риски связаны с кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез и диарея, которые могут протекать тяжело и требовать госпитализации. Также существует опасность глистных инвазий из-за возбудителей в земле.