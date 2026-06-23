Диетолог Поляков: вареная кукуруза может вызвать аллергию

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Вареная кукуруза в целом является полезным продуктом, но может быть причиной развития аллергической реакции. Об этом в беседе с aif.ru предупредил диетолог Антон Поляков.

Кроме того, отметил специалист, у некоторых людей может быть непереносимость кукурузы, поэтому употреблять ее лучше с осторожностью. Также не стоит есть ее при наличии системных воспалений в организме, так как некоторые ее вещества способны поддерживать это воспаление.

Также Поляков рекомендовал добавлять меньше соли в это блюдо, чтобы избежать отеков и проблем с почками.

Рассказал он и о пользе вареной кукурузы. Например, она улучшает пищеварение и укрепляет сердечно‑сосудистую систему, так как содержит много калия и клетчатки. А антиоксиданты лютеин и зеаксантин полезны для зрения. За счет содержания сложных углеводов блюдо помогает дольше чувствовать себя сытым.

Ранее Поляков предупредил о вреде соленого попкорна. Специалист отметил, что он готовится с большим количеством масла, а кислоты Омега-6 усиливают воспаления. Опасен и попкорн со вкусовыми добавками вроде карамели или сыра – его частое употребление может привести к расстройству пищевого поведения.

