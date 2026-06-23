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23 июня, 15:27

Культура

Прощание с актером Михаилом Ножкиным состоится в храме Христа Спасителя

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным стоится в Нижнем храме храма Христа Спасителя в Москве 25 июня. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов РФ сообщила РИА Новости.

Начало церемонии запланировано на 10:30.

Актер скончался в возрасте 89 лет 22 июня. Причина смерти – продолжительная болезнь.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 году, и сразу его приняли в труппу.

Известность Ножкину принесли роли в фильмах "Хождение по мукам", "В начале славных дел", "Ошибка резидента", "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.

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