Прощание с актером Михаилом Ножкиным состоится в храме Христа Спасителя

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным стоится в Нижнем храме храма Христа Спасителя в Москве 25 июня. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов РФ сообщила РИА Новости.

Начало церемонии запланировано на 10:30.

Актер скончался в возрасте 89 лет 22 июня. Причина смерти – продолжительная болезнь.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 году, и сразу его приняли в труппу.

Известность Ножкину принесли роли в фильмах "Хождение по мукам", "В начале славных дел", "Ошибка резидента", "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.