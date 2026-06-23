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23 июня, 09:00

Культура

Умер народный артист РСФСР и поэт Михаил Ножкин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист РСФСР и поэт Михаил Ножкин ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

В организации уточнили, что он умер 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он окончил строительный техникум и Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, после чего стал участником ее труппы.

Артист принял участие в первом "Голубом огоньке". Многим зрителям Ножкин запомнился по ролям в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "Освобождение", "В начале славных дел", "Юность Петра" и "Одиночное плавание".

Кроме того, он был драматургом, поэтом, писателем, лауреатом Государственной премии РСФСР, членом Союза кинематографистов и Союза писателей РФ. Артист создал гимн "Бессмертного полка" и композиции "Последний бой", "Под городом Ржевом" и "Я люблю тебя, Россия".

Ножкин удостоился орденов "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Александра Невского.

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