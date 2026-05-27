27 мая, 17:13

Культура

Умерла жена актера из сериалов "Сваты" и "Кухня" Дмитрия Оскина

Фото: кадр из сериала "Никонов и Ко"; режиссеры – Заза Буадзе, Тарас Ткаченко; производство – MAMAs Films Production

Ушла из жизни супруга актера и режиссера Дмитрия Оскина, известного по сериалам "Сваты" и "Кухня", Лика. Об этом сообщило руководство театра "Личности", в котором служит артист.

Соболезнования Оскину выразил коллектив театра и народная артистка Украины Ольга Сумская. Она назвала смерть его жены страшным горем.

Артист часто приезжал на съемочные площадки с супругой. Они прожили вместе полвека. У пары также есть 50-летний сын.

Оскин начал сниматься в кино в 2004 году. Зрители также знают его по проектам "Крепостная", "Женский доктор", "Ничто не случается дважды", "Формула счастья", "Слуга народа", "Жизнь прекрасна".

