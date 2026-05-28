Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд изменил приговор криптоблогеру Битмаме (Валерии Федякиной) в части арестованных активов и направил материалы в первую инстанцию для принятия нового решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание.

При этом в целом обвинительный приговор в отношении Федякиной был признан законным.

Федякину обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов еще в 2025 году. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей. Блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность, однако после средства пропадали.

В результате суд признал Федякину виновной в мошенничестве и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но женщина подала апелляцию. Позже, в начале 2026 года, суд отказался перевести ее под домашний арест.