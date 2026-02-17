Криптоблогера Битмаму не переведут под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест криптоблогера Битмаму (настоящее имя Валерия Федякина), осужденную за мошенничество. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Судья заявила, что для изучения материалов дела и доводов жалоб необходимо дополнительное время, поэтому рассмотреть апелляцию на текущем заседании невозможно. Слушание перенесено на 26 марта.

Адвокат Федякиной в связи с переносом просил изменить меру пресечения, указав, что блогер с сентября 2023 года содержится в СИЗО вместе с малолетней дочерью.

Защитник предложил два варианта домашнего ареста: собственную квартиру адвоката или дом Федякиной в Краснодаре. Суд, заслушав стороны, отказал в ходатайстве, не найдя оснований для смягчения меры пресечения.

В январе 2025-го Федякину обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба, по данным правоохранителей, составила не менее 2,2 миллиарда рублей.

Как говорилось в материалах дела, девушка предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность. После этого средства пропадали. Блогеру предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), ее счета и активы арестовали.

Во время пребывания в СИЗО девушка родила дочь, она находилась вместе с ней в изоляторе. В июне прошлого года суд Москвы приговорил Федякину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.