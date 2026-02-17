Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 12:22

Шоу-бизнес

Криптоблогера Битмаму не переведут под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест криптоблогера Битмаму (настоящее имя Валерия Федякина), осужденную за мошенничество. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Судья заявила, что для изучения материалов дела и доводов жалоб необходимо дополнительное время, поэтому рассмотреть апелляцию на текущем заседании невозможно. Слушание перенесено на 26 марта.

Адвокат Федякиной в связи с переносом просил изменить меру пресечения, указав, что блогер с сентября 2023 года содержится в СИЗО вместе с малолетней дочерью.

Защитник предложил два варианта домашнего ареста: собственную квартиру адвоката или дом Федякиной в Краснодаре. Суд, заслушав стороны, отказал в ходатайстве, не найдя оснований для смягчения меры пресечения.

В январе 2025-го Федякину обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба, по данным правоохранителей, составила не менее 2,2 миллиарда рублей.

Как говорилось в материалах дела, девушка предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность. После этого средства пропадали. Блогеру предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), ее счета и активы арестовали.

Во время пребывания в СИЗО девушка родила дочь, она находилась вместе с ней в изоляторе. В июне прошлого года суд Москвы приговорил Федякину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

"Московский патруль": блогеру Битмаме просят назначить 10 лет колонии

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика