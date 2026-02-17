Форма поиска по сайту

17 февраля, 13:41

Технологии

На mos.ru открыто более 20 сервисов единого центра воинского учета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 сервисов единого центра воинского учета Москвы появились на портале mos.ru. Благодаря этому горожане могут в удобное время подавать документы и пользоваться системой для получения справок военного комиссариата, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Информация о ходе рассмотрения заявления, готовности документов и справки направляется в личный кабинет пользователя. Список доступных сервисов можно посмотреть в каталоге услуг на mos.ru в разделе "Документы" – подраздел "Воинский учет". Подача заявления требует полной учетной записи на портале.

Чтобы подать заявление, необходимо выбрать нужный сервис, указать личные данные и информацию о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства и места пребывания. Для сервисов, которые связаны с воинским учетом, также следует указать адрес постановки на учет.

При регистрации военнообязанных в связи с приобретением гражданства РФ и при постановке на учет по неподтвержденному месту жительства или пребывания граждан, которые не состоят на учете, необходимо скачать и заполнить заявление, а затем прикрепить его к электронной форме.

После этого пользователь должен выбрать способ и место получения результата. Большинство справок и выписок выдают в электронном формате, однако их можно запросить и в бумажном виде. Максимальный срок предоставления сервисов составляет не более 30 дней.

Ранее в Москве открылся единый центр военного комиссариата с цифровыми сервисами. Теперь граждане, которые пребывают в запасе, могут обратиться туда, чтобы подать, изменить или получить документы воинского учета и справки. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 6.

Москвичи могут отправиться на службу по контракту в пункте отбора на улице Яблочкова

