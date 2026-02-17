Форма поиска по сайту

17 февраля, 14:46

Технологии

Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы сервисов Windows

Фото: depositphotos/realinemedia

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке или ограничении сервисов Windows в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ряде телеграм-каналов 17 февраля появились сообщения о том, что российские пользователи перестали получать обновления Windows якобы из-за усиления фильтрации интернет-трафика провайдерами на фоне замедления Telegram. Вместо обновлений россияне столкнулись с черным экраном и бесконечной перезагрузкой системы.

В ведомстве подчеркнули, что никаких решений уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не принималось и меры к ним не вводятся.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что с 1 апреля РКН начнет тотальную блокировку Telegram на территории России по аналогии с соцсетями Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

При этом в самом Роскомнадзоре заявили, что им нечего добавить к ранее предоставленной информации.

Вместе с тем в Госдуме заверили, что надежда на снятие ограничений с Telegram есть, если мессенджер начнет исполнять российские законы.

Роскомнадзор не стал комментировать информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

