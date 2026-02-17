Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 15:50

Экономика

В ЦБ предложили создать реестр финансовых инфлюенсеров

Фото: depositphotos/Keola

В Банке России выступили за создание реестра финансовых инфлюенсеров. Доклад для общественных консультаций опубликован на сайте ЦБ РФ.

"Люди без необходимых знаний часто полагаются на рекомендации в социальных медиа, однако инфлюенсеры могут не обладать достаточной экспертизой и выдают рекламные материалы за личное мнение", – отмечается в докладе для общественных консультаций регулятора.

Также в документе предложено ввести маркировку на материалы, размещаемые по заказу финансовых организаций, и установить критерии профессиональной деятельности для авторов таких публикаций.

В регуляторе подчеркнули, что рекомендации инфлюенсеров нередко упрощают сложные финансовые инструменты и не отражают ключевых рисков, что может привести к потере средств у инвесторов и разочарованию в финансовой индустрии.

Кроме того, ЦБ выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через телеграм-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке или продаже ценных бумаг.

Ранее Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Центробанку было поручено создать базу биометрических данных мошенников. Также ведомства совместно разработают единый подход к использованию банками данных операторов связи в целях защиты клиентов от действий злоумышленников. Срок выполнения установлен до 1 апреля 2026 года.

Россияне начали закрывать вклады для инвестиций в облигации

Читайте также


экономика

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика