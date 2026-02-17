В ЦБ предложили создать реестр финансовых инфлюенсеров

Фото: depositphotos/Keola

В Банке России выступили за создание реестра финансовых инфлюенсеров. Доклад для общественных консультаций опубликован на сайте ЦБ РФ.

"Люди без необходимых знаний часто полагаются на рекомендации в социальных медиа, однако инфлюенсеры могут не обладать достаточной экспертизой и выдают рекламные материалы за личное мнение", – отмечается в докладе для общественных консультаций регулятора.

Также в документе предложено ввести маркировку на материалы, размещаемые по заказу финансовых организаций, и установить критерии профессиональной деятельности для авторов таких публикаций.

В регуляторе подчеркнули, что рекомендации инфлюенсеров нередко упрощают сложные финансовые инструменты и не отражают ключевых рисков, что может привести к потере средств у инвесторов и разочарованию в финансовой индустрии.

Кроме того, ЦБ выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через телеграм-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке или продаже ценных бумаг.

Ранее Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Центробанку было поручено создать базу биометрических данных мошенников. Также ведомства совместно разработают единый подход к использованию банками данных операторов связи в целях защиты клиентов от действий злоумышленников. Срок выполнения установлен до 1 апреля 2026 года.