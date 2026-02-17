В Оренбурге осудили мужчину за поджог дома с экс-супругой и дочерью

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Оренбургской области"

В Оренбурге вынесли приговор 68-летнему мужчине, который поджег дом, пока внутри находились его дочь и экс-супруга, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по области.

Инцидент произошел 29 января 2025 года. Злоумышленник находился во дворе жилого дома по улице Маршака, в котором проживали бывшая жена и дочь, разбил стекло оконного проема, разлил бензин на пол и предметы мебели на кухне, после чего поджег.

Уточняется, что он сделал это из-за личной неприязни, которая была вызвана расторжением брака и разделом совместно нажитого имущества. При этом мужчина знал, что дочь вместе с матерью спят дома.

После того как он убедился в том, что дом горит, он проник в гараж и поджег автомобиль, принадлежащий дочери, и скрылся с места происшествия.

Расправиться с родственниками у него не вышло, так как они проснулись и начали тушить пожар подручными средствами, после чего покинули помещение и вызвали пожарных.

В результате мужчину признали виновным по статьям "Убийство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Он приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

