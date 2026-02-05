Форма поиска по сайту

05 февраля, 09:47

Происшествия

В Якутии женщина напала на двух мужчин с ножом из-за страха попасть в рабство

Фото: 123RF.com/sasun1990

Якутянка напала с ножом на двух родственников, подумав о том, что ее хотят продать в рабство. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Установлено, что инцидент произошел 20 сентября прошлого года в поселке Чульман. 52-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, безосновательно решила, что двое ее дальних родственников собираются продать ее в рабство.

На лестничной площадке в подъезде дома она нанесла каждому из них удар кухонным ножом в спину. Один из мужчин 1993 года рождения скончался от полученных ранений. Второму пострадавшему 1963 года рождения удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

Нерюнгринский суд, рассматривая дело, учел признание вины и раскаяние подсудимой. Женщина была признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ и по части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Она приговорена к 10 годам лишения свободы.

Ранее в японском городе Сидзуока задержали 49-летнего стоматолога, которого подозревают в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования молодой пациентки. В полицию обратился отец пострадавшей.

судыпроисшествиярегионы

