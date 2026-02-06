Психолог Абравитова: чтобы перестать листать ленту в соцсетях, нужно осознать проблему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чтобы снизить зависимость от постоянного скроллинга в социальных сетях, стоит начать с осознания проблемы, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на клинического психолога Марианну Абравитову.

Первым шагом она назвала четкое понимание того, что чрезмерное погружение в ленту – это бесполезная трата времени.

"Я считаю, что нужно запретить себе, если ты понимаешь, что это мусорная информация. Либо вы можете себе это позволить, но ограничивать себя по времени. Вам нужно определить для этого время и заводить таймер, чтобы по нему вы выходили из такого занятия, которое ничего не несет", – пояснила специалист.

Абравитова также рекомендовала заменить бессистемное пролистывание соцсетей на более осмысленные активности. Это может быть чтение литературы, прослушивание подкастов или просмотр интервью. По словам психолога, такой контент не только обогащает знаниями, но и стимулирует мозговую активность.

"Вы читаете книгу хорошего качества, смотрите интересное интервью с информацией, которая для вас является яркой, новой, развивающей, то выстраиваете новые нейронные связи. Более того, если мы развиваем и наращиваем наши нейронные связи, (то увеличиваем. – Прим. ред.) продолжительность жизни", – подчеркнула эксперт.

Ранее глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что контент в социальных сетях растет и примитивизируется из-за укорачивания форматов, вынуждающего авторов к упрощенным приемам для удержания внимания. Также, по его словам, на фоне быстрого роста объема контента наблюдается снижение его качества.

