Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 09:29

Общество
Главная / Новости /

Психолог Абравитова: чтобы перестать листать ленту в соцсетях, нужно осознать проблему

Психолог рассказала, как перестать постоянно листать ленту в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чтобы снизить зависимость от постоянного скроллинга в социальных сетях, стоит начать с осознания проблемы, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на клинического психолога Марианну Абравитову.

Первым шагом она назвала четкое понимание того, что чрезмерное погружение в ленту – это бесполезная трата времени.

"Я считаю, что нужно запретить себе, если ты понимаешь, что это мусорная информация. Либо вы можете себе это позволить, но ограничивать себя по времени. Вам нужно определить для этого время и заводить таймер, чтобы по нему вы выходили из такого занятия, которое ничего не несет", – пояснила специалист.

Абравитова также рекомендовала заменить бессистемное пролистывание соцсетей на более осмысленные активности. Это может быть чтение литературы, прослушивание подкастов или просмотр интервью. По словам психолога, такой контент не только обогащает знаниями, но и стимулирует мозговую активность.

"Вы читаете книгу хорошего качества, смотрите интересное интервью с информацией, которая для вас является яркой, новой, развивающей, то выстраиваете новые нейронные связи. Более того, если мы развиваем и наращиваем наши нейронные связи, (то увеличиваем. – Прим. ред.) продолжительность жизни", – подчеркнула эксперт.

Ранее глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что контент в социальных сетях растет и примитивизируется из-за укорачивания форматов, вынуждающего авторов к упрощенным приемам для удержания внимания. Также, по его словам, на фоне быстрого роста объема контента наблюдается снижение его качества.

Идею запрета соцсетей для детей начали активно обсуждать в мире и России

Читайте также


общество

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика