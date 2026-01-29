Россияне стали чаще читать новости на фоне экстремальных холодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экстремальные морозы и снегопады повлияли на потребление контента в России в январе 2026 года. Граждане страны стали чаще читать новости, следует из результатов исследования платформы Дзен, с которыми ознакомилась "Москва 24".

Пользователи проводили за чтением новостей в среднем на 25% больше времени, чем при обычной зимней погоде. Наибольший рост активности зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Краснодаре и Татарстане.

Жители столицы чаще следили за подготовкой коммунальных служб и работой транспорта, в Петропавловске-Камчатском интересовались ликвидацией последствий снегопадов, в Петербурге – вывозом снега, в Краснодаре – экстренными мерами для транспорта, а в Новосибирске и Татарстане – прогнозами и предупреждениями МЧС.

Пиковая активность приходилась на вечерние часы с 18:00 до 23:00. Также россияне на 30% чаще читали новости после полуночи по сравнению с периодами обычной зимней погоды. Аналитики отметили, что в такие дни пользователи возвращались к новостям несколько раз за вечер, отслеживая обновления.

Больше всего времени за чтением новостей проводили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска – их средний показатель оказался на 40% выше, чем в других регионах.

Одновременно выросло потребление контента в VK Клипы. На платформе пользователи публиковали ролики с тегами #оченьзимниедела, #снежныйхвост и #катаемвгорах.

Кроме того, за период морозов и снегопадов зрители отправили авторам более 95 миллионов рублей, чтобы поддержать любимых блогеров и получить доступ к эксклюзивному контенту посредством сервиса VK Donut.

Синоптики предупредили, что морозная погода сохранится в Москве до конца зимы. Сильные холода ожидаются в столице и области и в ближайшее время, в связи с чем объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение начнет действовать в 00:00 пятницы, 30 января, и сохранится до 23:00 вторника, 3 февраля.

По данным Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы.