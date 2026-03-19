Песков: весь мир ощутил последствия ситуации в Иране

Весь мир, в том числе Россия, ощущает последствия, к которым привела ситуация в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем регионе, разрастание географии боевых действий. Мы видим также дестабилизацию мировых энергетических рынков", – указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия предупреждала о дестабилизации обстановки во всем регионе в случае развития силового сценария вокруг Ирана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе, а позже закрыла Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры.

На фоне этого США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Также американский президент Дональд Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между портами США для снижения цен на топливо.

Эксперты оценили влияние ситуации на Ближнем Востоке на стоимость продуктов и электроники в России. В АКОРТ не увидели предпосылок к дефициту или резкому росту цен на какие-либо товары. Однако стоимость импортной электроники может увеличиться на 15–30%.