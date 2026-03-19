Новости

Новости

19 марта, 07:41

АКОРТ: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на стоимость продуктов в РФ

В АКОРТ оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на стоимость продуктов в РФ

Ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на стоимость продуктов в России, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Он объяснил, что не видит предпосылок к дефициту или резкому росту цен на какие-либо товары. Кроме того, у крупных торговых сетей обычно выстроена система импортных поставок. Она дает возможность оперативно перераспределять объемы между поставщиками в других странах без перебоев в стабильном снабжении магазинов.

По словам Богданова, продукция поступает в федеральные торговые сети и на крупные продовольственные оптовые базы через дистрибьюторов, после чего расходится по регионам. В стабильных ценах также заинтересованы ретейлеры, поскольку резкое подорожание ведет к падению спроса.

Сетевой ретейл принимает все возможные меры, чтобы потребители не ощутили изменений в привычном выборе и стоимости товаров, заключил председатель АКОРТ.

При этом ранее директор Центра исследования социальной экономики доктор экономических наук Алексей Зубец говорил, что резкий рост цен на болгарский перец в России вызван атакой США и Израиля на Иран. Он предположил, что эта проблема будет временной. Россия может закупить перец в Турции или Египте – на это уйдет несколько дней.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

