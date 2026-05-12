НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения еще шестерым фигурантам дела о коррупции против бывшего главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о бывшем вице-премьере Украины, бизнесмене, который руководил преступной организацией, а также других людях. Ведомство не уточняет, о каком именно политике идет речь, но ранее некоторые украинские СМИ утверждали, что в деле фигурирует Алексей Чернышов. Вторым фигурантом, по данным журналистов, может быть бизнесмен Тимур Миндич.

В НАБУ добавили, что обвиняемые незаконно легализовали 460 миллионов гривен, то есть 779 миллионов рублей, во время строительства коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области. При этом часть средств была получена через так называемую прачечную, контролируемую бизнесменом – будущим владельцем одной из резиденций.



О предъявлении обвинений самому Ермаку стало известно 11 мая. По данным НАБУ, он является одним из участников преступной группы.

По версии украинских СМИ, фигурантом дела о коррупции может стать и сам Зеленский. Утверждается, что в документах антикоррупционного бюро украинский лидер фигурирует под кодовым номером R1. Кроме того, в опубликованных аудиозаписях Чернышов, ссылаясь на указания "шефа", требует ускорить возведение коттеджей.

