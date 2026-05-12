12 мая, 16:16

Мэр Болдакин раскритиковал "Парки Ульяновска" за слова "сдесь" и "фантан" на плакате

Фото: МАХ/"Александр Болдакин"

Ульяновский глава Александр Болдакин раскритиковал руководство муниципального предприятия "Парки Ульяновска" за плакат со словами "сдесь" и "фантан", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлен плакат с планом эвакуации из парка "Семья" в Засвияжском районе. Она вызвала бурное обсуждение из-за допущенных орфографических ошибок. В частности, на плакате были слова "сдесь" и "фантан".

В мэрии пояснили, что плакат уже убрали и планируют заменить.

Ранее тульский губернатор Дмитрий Миляев раскритиковал глав муниципальных образований за несоблюдение рабочей дисциплины. Он уточнил, что глава администрации Щекинского района говорил по телефону, а представитель от Чернского района спал.

