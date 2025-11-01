График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 18:13

Политика

Самарский губернатор потребовал повысить культуру общения чиновников

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который нецензурно уволил экс-главу Кинельского района Юрия Жидкова, потребовал повысить культуру общения чиновников. Заседание регионального правительства транслировалось в соцсети "ВКонтакте".

Как отметил глава региона, вопросы хамства не раз поднимались в стенах администрации.

"Это очень сложно отрегулировать нормативно, хотя есть соответствующие кодексы этики", – указал Федорищев.

Он распорядился проанализировать и разработать предложения по переводу сотрудников "в более корректную и правильную форму обращения с гражданами".

Ранее в ходе своей поездки в Кинельский район Федорищев возмутился состоянием местных Дома культуры и школы. Его также удивил камень с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны.

Губернатор Самарской области хлопнул находившегося с ним Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что он уволен. Кадры с этим моментом распространились в Сети. Позже СМИ сообщили, что главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Федорищев объяснил свою грубую реплику тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны. Тем не менее он извинился за слишком грубую форму увольнения.

политикарегионы

