"Коммерсант": уволенный губернатором Самарской области чиновник Жидков госпитализирован

Фото: vk.com/zhidkov_63

Уволенный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым глава Кинельского района Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Об этом сообщает "Коммерсант".

Во вторник, 14 октября, в Сети появилось видео с эмоциональным увольнением Жидкова. Глава региона отчитал его в ходе осмотра ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Федорищев остался недоволен увиденным, особо отметив камень с разбитой мемориальной табличкой, после чего хлопнул чиновника по плечу и с ненормативной лексикой заявил, что тот уволен.

Сам Жидков признавался, что ему обидно после этой ситуации, но он старается держаться. Чиновник отметил, что у него не было конфликтов с губернатором, а его район занял первое место в регионе по экономическим показателям за 2024 год. При этом деньги на ремонт школ и других объектов были заложены только на 2027 год, поэтому работы еще не начинались.

Чиновник также подчеркнул, что ситуация с разбитым мемориалом оказалась результатом недопонимания.

"Я про этот камень вообще не знал", – приводит слова Жидкова телеграм-канал Mash.

Он также рассказал журналистам, что изначально этот камень находился в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны. Тем не менее позже его было решено перенести к школе, чтобы использовать для музея.

