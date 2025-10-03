Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ignas_ad

Главу Минкульта Литвы Игнотаса Адомавичюса отправили в отставку через неделю после назначения. Это произошло из-за его отказа ответить на вопрос о принадлежности Крыма, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Delfi.

Журналистка литовского портала Lrytas задала министру вопрос, однако он сказал, что это не входит в компетенцию ведомства. После инцидента премьер-министр Литвы Инга Ругинене потребовала отставки Адомавичюса, отметив, что "у нее лопнуло терпение".

"Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать – я ухожу с поста министра культуры", – указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев отказывается обсуждать с Москвой статус принадлежности Крыма и других территорий. С его слов, это противоречит конституции государства.

Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, отметил, что Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о территориальной принадлежности полуострова и новых регионов. Он назвал несостоятельной ссылку главы киевского режима на украинскую конституцию.

