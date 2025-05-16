Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 05:23

Политика
Главная / Новости /

Депутат Госдумы Ивлев назвал демагогией заявление Зеленского о Крыме

В Госдуме назвали демагогией заявление Зеленского о Крыме

Фото: 123RF/wladyslawmus

Россия не нуждается в демагогических признаниях украинского президента Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, России важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в состав РФ. Также депутат отметил, что ссылка Зеленского на конституцию Украины при разговорах о новых территориях несостоятельна.

Зеленский в ходе пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина отказывается обсуждать с Россией статус принадлежности Крыма и других территорий. По его словам, это противоречит конституции страны.

Переговоры России и Украины могут состояться в Стамбуле 16 мая. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, российская сторона будет ждать украинских переговорщиков с 10 утра.

Также ранее Ивлев назвал психозом фото Зеленского рядом с горящим Кремлем. По мнению депутата, изображение горящего Кремля в стиле компьютерной игры Minecraft в очередной раз демонстрирует, что для нацистов, возглавляемых Зеленским, не осталось ничего святого.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика