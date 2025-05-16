Мединский: российская делегация будет ждать украинскую сторону в 10 часов утра 16 мая

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Российская сторона будет ждать украинских переговорщиков с 10 утра в пятницу, 16 мая, сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

"Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", – заявил Мединский вечером в четверг, 15 мая.

Переговоры России и Украины должны были состояться 15 мая в Стамбуле. Состав российской делегации был утвержден вечером 14 мая. Однако позже переговоры были перенесены на 16 мая.

Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию для российской делегации. Как подчеркивал Мединский, задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.