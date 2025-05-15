Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Украинская делегация боится разговаривать с представителями России на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль попросил Россию отправить на переговоры в Турции делегацию, которая соотносится с серьезностью сложившейся ситуации. Представители Москвы прибыли в Стамбул, напомнила она и добавила, что Киев боится разговаривать с ними.

"В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально", – подчеркнула она в телеграм-канале.

Исходя из "серьезности истерики", заявила представитель ведомства, Запад, возможно, ждал в составе российской делегации "психиатров". Вместе с тем Захарова посоветовала "коллективному Брюсселю взять себя в руки" и посадить Киев за стол переговоров.

Представители Москвы, включая помощника президента Владимира Мединского, замминистра иностранных дел Михаила Галузина, начальника главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и замминистра обороны Александра Фомина, находятся в Стамбуле с утра четверга, 15 мая.

Ожидается, что Россия на переговорах будет следовать созданным Владимиром Путиным рамкам и определенным инструкциям. Однако исход встречи во многом зависит от западного руководства киевского режима.

Москва готова к компромиссам в переговорах с Киевом, заявил Мединский. Украинский президент Владимир Зеленский по итогам диалога ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.

