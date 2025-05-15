Мединский заявил о готовности России к компромиссам в переговорах с Украиной

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российская сторона готова к компромиссам в переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.

"У нас рабочий настрой", – заявил политик в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопросы журналистов, он выразил готовность делегации РФ как к возобновлению самого диалога в Стамбуле, так и открытость страны к обсуждению различных предложений. Более того, Мединский подчеркнул, что сейчас в Турции находятся все заинтересованные в этом ведомства.

Вместе с тем корреспонденты обратили внимание на то, что украинская делегация до сих пор не прибыла в Стамбул. Мединский посоветовал спросить об этом их самих, уточнив, что найти чиновников можно в Анкаре.

Переговоры между Москвой и Киевом должны начаться 15 мая. С российской стороны на них будут присутствовать помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую сторону должен возглавлять министр обороны страны Рустем Умеров. Также известно, что в ее состав не вошли глава СБУ Василий Малюк и начальник украинского Генштаба Андрей Гнатов.