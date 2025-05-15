Лавров назвал интригой ситуацию с переговорами РФ и Украины

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Разворачивающаяся ситуация в Стамбуле вокруг переговоров России и Украины является интригой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, в настоящее время Украина у всех находится на слуху, а события в Турции происходят буквально "в эти часы и минуты". Также никто не может гарантировать, что переговоры пройдут без проблем, признался он.

"Американцы поддержали предложение нашего президента, что нужно дать переговорам шанс. Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле", – сказал Лавров.

Он напомнил, что тогда парафированные принципы были готовы для того, чтобы их "класть на договорную бумагу", однако Англия запретила Украине продолжать процесс, который мог бы завершиться урегулированием.

Встреча России и Украины пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Продолжительность переговоров определит их ход, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что по итогам диалога ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными, а также надеется на политическую победу.

От Москвы на переговорах будут присутствовать помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

При этом Песков исключил присутствие Владимира Путина на переговорах. По его словам, у российского лидера на этот день запланированы рабочие встречи. Однако неизвестно, где именно они пройдут.

Зеленский по прилете в Анкару назвал "бутафорской" российскую делегацию, он не уверен в том, что у них есть полномочия принимать решения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником после такого заявления.

Украинский президент также заявил, что примет решение об участии в переговорах после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.