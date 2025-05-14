Liberation: Зеленский рассчитывает на прекращение огня на переговорах в Турции

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от переговоров в турецком Стамбуле договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными. Такое заявление он сделал в интервью Liberation, передает RT.

Он также выразил надежду на политическую победу в ходе встречи.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 сказал, что готов к переговорам с Владимиром Путиным после прекращения огня на Украине.

"Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним необходим", – цитирует Макрона радио КП.

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. В Кремле пояснили, что Россия таким образом показывает стремление к выявлению способов достижения мира.

Зеленский принял предложение, заявив, что "будет ждать" Путина в Стамбуле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что российская делегация также будет ждать украинскую сторону.

Американская администрация считает планируемую встречу критически благоприятной возможностью для переговоров по урегулированию конфликта. Замруководителя пресс-службы Госдепа США Томми Пиготт указал на мнение главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости данного диалога. Президент Соединенных Штатов стремится добиться прекращения огня, а затем и прочного мира.