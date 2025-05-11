Путин предложил начать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле

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Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры с 15 мая в Стамбуле. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами.

"Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз. Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона", – отметил Путин

Он уточнил, что речь о возобновлении прямых переговоров.

"В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, причем без всяких предварительных условий", – заявил президент.

Путин уточнил, что у него запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где российский лидер планирует попросить турецкую сторону предоставить возможность для переговоров.

"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", – заключил президент.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что украинская сторона желает заморозить конфликт по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, в таком случае президент США Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине.

На это заявление ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнув, что долгосрочное решение конфликта на Украине нельзя обеспечить только прекращением огня или остановкой вооруженных действий на линии боевого соприкосновения. По словам министра, необходимо искоренить первопричины конфликта.