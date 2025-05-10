Песков: нужно уточнить, что имеет в виду Мерц, говоря о шансах на прекращение огня

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Нужно уточнить, что имеет в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в текущие выходные дни, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Мерц выразил надежду, что в эти выходные стороны украинского конфликта смогут договориться о прекращении огня на 30 дней. Кроме того, в рамках телефонного разговора Мерц договорился с американским президентом Дональдом Трампом о сотрудничестве для завершения конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение конфликта на Украине нельзя обеспечить только прекращением огня. Глава ведомства подчеркнул, что для этого нужно устранить первопричины конфликта.

В свою очередь, спецпосланник президента Штатов Кит Келлог отметил, что украинская сторона желает заморозить конфликт по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, в таком случае Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине.