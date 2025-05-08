Мерц и Трамп договорились о сотрудничестве с целью завершения конфликта на Украине

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и американский президент Дональд Трамп в рамках телефонного разговора договорились о сотрудничестве с целью завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, которого цитирует ТАСС.

По его словам, канцлер поддерживает усилия по урегулированию ситуации.

В свою очередь, Трамп поздравил Мерца с избранием на пост канцлера.

Ранее в американском Госдепартаменте заявляли, что Штаты продолжают выполнять роль посредника между Россией и Украиной. При этом, по данным СМИ, окружение Трампа рассматривает разные меры для экономического давления на РФ, чтобы побудить Москву урегулировать конфликт.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Каролин Левитт указывала, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как он хочет мира на Украине. Однако, по ее словам, глава Белого дома настроен оптимистично по поводу урегулирования украинского конфликта.

