МИД Украины назвал три "красные линии" Киева на мирных переговорах

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Украинские власти будут настаивать на трех принципиальных позициях во время переговоров по урегулированию конфликта. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

По его словам, Киев не будет признавать российскими территории, которые находятся под контролем РФ, в том числе Крым. Кроме того, власти Украины не станут ограничивать свою армию и ВПК, а также не примут вето на участие страны в альянсах.

Проект США по урегулированию конфликта был представлен Евросоюзу и Украине 17 апреля в ходе переговоров в Париже спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. По данным СМИ, в документе предполагается постоянный отказ от огня и начало немедленных переговоров между Москвой и Киевом. Украина также не должна претендовать на участие в НАТО.

Кроме того, США включили в документ возможность снятия санкций с России, а также де-юре признание Крыма как российской территории. При этом ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область признаются лишь де-факто, а Украина получает возможность прохода по Днепру и контроля Харьковской области и Запорожской АЭС.

В ответ на это Украина и Европа составили собственный пакет предложений, согласно которым переговоры с РФ начнутся только после полного прекращения огня. Территориальные вопросы также будут обсуждаться отдельно во время консультаций.

Согласно документу Киева, вопрос о вступлении в НАТО остается открытым. За Украиной также остается право на собственную армию, а ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории страны быть не может.