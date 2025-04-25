Трамп заявил, что работа над мирной сделкой между РФ и Украиной идет гладко

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Работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко, написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Успех видится в будущем", – отметил лидер Штатов.

Также Трамп добавил, что спецпосланник США Стив Уиткофф провел "хорошую" встречу с Владимиром Путиным в России.

Путин и Уиткофф провели переговоры в Москве 25 апреля. Это второй визит американского политика в РФ за последние две недели.

Встреча длилась три часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, она носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Уиткоффа челночной дипломатией. Это те посреднические услуги, которые оказываются США, пояснил он.

Прошлая встреча Путина и Уиткоффа, которая длилась 4,5 часа, состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. По словам спецпосланника США, российский лидер во время разговора попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.