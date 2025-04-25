Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал второй визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию челночной дипломатией.

"Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами", – заявил он журналисту Павлу Зарубину, запись опубликована в телеграм-канале.

Владимир Путин и Уиткофф встретились в Кремле 25 апреля. С российской стороны на переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Беседа длилась три часа, она носила конструктивный и полезный характер, отметил Ушаков. По его словам, российский лидер и американский политик обсуждали возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Более того, встреча сблизила российские и американские позиции не только по Украине, но и другим вопросам. Диалог между странами будет продолжаться на различных уровнях, отметил помощник президента РФ.

Первая встреча Путина и Уиткоффа прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда переговоры длились 4,5 часа, в ходе которых обсуждалось урегулирование украинского конфликта.