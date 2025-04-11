Путин начал встречу с Уиткоффом

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Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уиткофф прибыл в Россию утром 11 апреля. Он уже успел встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

На встрече с президентом РФ спецпосланник американского лидера Дональда Трампа планирует обсудить вопросы нормализации отношений Москвы и Вашингтона и достижение мира на Украине, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом на прошлой неделе Уиткофф во время встречи с Дмитриевым обсуждал вопросы сотрудничества США и России в Арктике и по редкоземельным металлам. Кроме того, был поднят вопрос восстановления авиасообщения между странами.