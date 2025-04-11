Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Дмитриев и Уиткофф встретились в отеле "Гранд Европа", после чего уехали в кортеже от гостиницы.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург утром 11 апреля. До этого СМИ сообщали, что спецпосланник США может встретиться с Владимиром Путиным. По подсчетам журналистов, эта встреча Уиткоффа и Путина может стать третьей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Кремль сообщит о возможной встрече Путина с Уиткоффом, если она состоится.

Последний раз спецпосланник американского президента посещал Россию 13 марта. Тогда он хотел призвать Путина к участию в мирных переговорах по Украине.