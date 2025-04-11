Flightradar24: самолет спецпосланника Трампа сел в Санкт-Петербурге

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Самолет спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на портал Flightradar24.

Официально о прибытии Уиткоффа пока не сообщается, но приземлившийся американский самолет Gulfstream G650ER того же типа, на котором осуществляет полеты специальный посланник американского президента.

СМИ считают, что Уиткофф прибыл в РФ, чтобы провести встречу с Владимиром Путиным. Это уже третий визит американского политика в РФ за последнее время. Последний раз спецпосланник Трампа прибыл в Москву 13 марта, встретившись с президентом РФ.

В американском Госдепе ранее уточняли, что до достижения перемирия на Украине в отношениях США и РФ не будет серьезных изменений. В это же время российский МИД заявил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом. При этом диалог должен быть направлен на устранение первопричин украинского кризиса.

