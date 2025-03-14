Песков заявил, что Путин передал через Уиткоффа информацию для Трампа

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин вечером 13 марта встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и через него передал Дональду Трампу информацию, а также дополнительные сигналы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что дата и время встречи Путина и Трампа пока не определены. Однако пресс-секретарь президента России выразил надежду, что после передачи американскому лидеру всей информации, полученной Уиткоффом в Москве, сроки проведения переговоров между президентами будут определены.

"Понимание того, что такой разговор нужен, есть с двух сторон", – добавил Песков.

Уиткофф посетил Москву накануне, 13 марта. Цель его визита заключалась в том, чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров по Украине, указывали ранее в Белом доме. Кроме того, российской стороне должны были передать информацию об итогах встречи США и Украины в Джидде.

В результате встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта, а утром самолет со спецпосланником президента США вылетел из Москвы. После Уиткофф доложил американским властям о результатах переговоров с российскими официальными лицами.

Путин говорил, что согласен с предложением прекратить бои на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть нюансы. Он предположил, что Киев может воспользоваться этим для получения оружия или мобилизации. Президент России считает, что договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине нужно с учетом ситуации на земле.

