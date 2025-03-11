11 марта, 16:13Политика
Первый раунд переговоров США и Украины завершился в Саудовской Аравии
Фото: Saul Loeb/Pool Photo via AP
В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Переговоры между представителями США и Украины проходят в городе Джидда.
С украинской стороны участвуют глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Во главе американской делегации находятся глава Госдепа США Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
Ранее Ермак сообщал, что переговоры делегаций начались "очень конструктивно".
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