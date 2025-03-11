Первый раунд переговоров США и Украины завершился в Саудовской Аравии

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В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Переговоры между представителями США и Украины проходят в городе Джидда.

С украинской стороны участвуют глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Во главе американской делегации находятся глава Госдепа США Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

Ранее Ермак сообщал, что переговоры делегаций начались "очень конструктивно".