Шеф Пентагона Хегсет: для начала переговоров по Украине не нужны уступки РФ

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Для начала переговоров по Украине уступки от России не требуются. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.

"Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу. – Прим. ред) – я отвергаю", – сказал Хегсет.

Он уточнил, что ни РФ, ни Украина не получат все, что хотят по итогам переговоров об урегулировании. При этом важной частью таких переговоров должен быть реализм, которого раньше не хватало, добавил министр. В качестве примера необходимого реализма он назвал понимание того, что Украина не вернется к границам 2014 года.

Скорейшее завершение украинского конфликта и достижение прочного мира – высший приоритет президента США Дональда Трампа, указал глава Пентагона. По его словам, американское министерство обороны поддерживает усилия администрации Трампа.

Он выразил надежду, что союзники поддержат эту работу, возглавив оказание помощи Киеву в сфере безопасности путем увеличения объема взносов и большей ответственности за дальнейшую помощь в этом направлении.

Все переговоры по урегулированию конфликта, добавил Хегсет, будут вестись как с Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом он не стал обещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах. Лидировать в этом процессе с американской стороны будет Трамп, подчеркнул он.

Кроме того, шеф Пентагона отметил, что его слова о нереалистичности членства Украины в НАТО отражает позицию американского лидера.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 12 февраля. Их беседа длилась полтора часа. Затем американский лидер позвонил Зеленскому.

После этого Трамп сказал, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта.

В качестве возможного места встречи Путина и Трампа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает Эр-Рияд – столицу Саудовской Аравии. По его словам, с этой страной у РФ ведется очень конструктивное взаимодействие в различных областях.