Песков: поручения Путина и Трампа после разговора привели в движение машину ведомств

Фото: kremlin.ru

Поручения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам их телефонного разговора привели в движение машину "помощников и ведомств", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во время разговора лидеры государств согласились о решении сложных проблем посредством мирных переговоров.

"Таким образом, главы государств выразили свою политическую волю к этому процессу", – обратил внимание Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам, отметил пресс-секретарь президента РФ и добавил, что они в скором времени вступят в диалог для подготовки рабочей встречи и контактов президентов РФ и США.

Ранее Песков назвал возможное место для встречи президентов – город Эр-Рияд – столица Саудовской Аравии. С его слов, Саудовская Аравия – это страна, с которой у России очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, уточнил он.

Разговор Путина и Трампа длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.