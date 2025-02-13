Трамп намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил журналистам после телефонных переговоров с президентом России, пишет CBS News.

Трамп добавил, что может "с большой уверенностью" говорить о стремлении Путина завершить украинский конфликт.

Глава США также заявил, что полностью согласен с идеей об отказе приглашения Украины в НАТО. По его словам, данная мера крайне непрактична и маловероятна.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Он продолжался 1,5 часа. Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие мировые проблемы.

Путин и Трамп также вспомнили работу России и США во время Второй мировой войны. Американский лидер отметил, что обе страны "успешно сражались", Россия потеряла десятки миллионов человек, а Штаты понесли огромные потери. Кроме того, Путин и Трамп договорились об обменах визитами.

После общения с российским президентом Трамп провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома заявил, что тот хочет мира, как и Путин.