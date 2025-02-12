В Белом доме не готовы говорить о возможной встрече Трампа с Путиным и Зеленским

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока не готова говорить о возможности личной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Левитт отметила, что телефонные разговоры Трампа с Путиным и Зеленским были "очень хорошими и позитивными". Соединенные Штаты привержены достижению мирной сделки для урегулирования украинского конфликта, уточнила она.

По словам пресс-секретаря, спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог по-прежнему играет критическую роль в усилиях США по завершению конфликта. Кроме того, продолжила она, Келлог играет огромную роль в доведении переговоров до своей нынешней точки и остается важной частью американской администрации.

В то же время лидер США пока не обсуждал с советниками вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО или ее ядерных возможностях, добавила Левитт. Она также подтвердила, что госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей-Ди Вэнс встретятся с Зеленским 14 февраля, подчеркнув, что по итогам переговоров будет составлена информация о содержании обсуждений.

Отвечая на вопрос о возможном участии других европейских стран во встрече, Левитт сказала, что у нее нет данных, которыми она могла бы поделиться.

Помимо этого, пресс-секретарь рассказала, что Трамп рассматривает Путина как конкурента в регионе, однако считает важным поддержание дипломатических отношений с мировыми лидерами.

На вопрос о возможности территориальных уступок Украины в пользу России, Левитт ответила, что американский лидер не раскрывает деталей своей позиции по прекращению конфликта между сторонами. С ее слов, ведущую роль в этих переговорах играет не только сам президент, но и высококвалифицированные представители, которым он поручил вести диалог как с Путиным, так и с Зеленским.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Их разговор продолжался 1,5 часа, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, также президент США высказался за остановку боевых действий и урегулирование мирными средствами.

Позже Трамп заявил, что поговорил по телефону с Зеленским. По его словам, беседа прошла "очень хорошо". Американский лидер утверждал, что Зеленский хочет мира, как и Путин. Он также призвал остановить украинский конфликт.