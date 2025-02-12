США хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной

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Соединенные Штаты хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана, заявил руководитель американского Минфина Скотт Бессент.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве он отметил, что глава Штатов Дональд Трамп намерен вести диалог и с Украиной, и с Россией.

Кроме того, у американского лидера уже есть план по завершению конфликта, а экономическое соглашение станет в нем основой и важной составляющей, заверил министр.

"США привержены поддержке независимости Украины, и мы считаем важным, чтобы американский народ понимал, что именно мы делаем", – цитирует Бессента РИА Новости.

Как он объяснил, соглашение станет сигналом для России и посланием для Америки о том, что поддержка Украины отражает ценности и сотрудничество. В то же время Штаты связывают безопасность Украины с американскими инвестициями в государство по принципу "чем больше, тем лучше", подчеркнул Бессент.

"Я считаю, что этот документ важен с точки зрения видения президента Трампа по быстрому разрешению конфликта", – добавил он.

Глава ведомства также сообщил, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретятся с Зеленским в Мюнхене. Однако он не назвал конкретные даты этих встреч.

Между тем общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников превысил 119 миллиардов долларов с начала российской спецоперации. В частности, с февраля 2022 года США выделили более 62 миллиардов долларов. Остальные 57 миллиардов Украина получила со стороны других союзников.

Кроме того, Британия объявила о новой военной помощи Украине на 150 миллионов фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны.