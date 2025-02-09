Уолц: Трамп возложит гарантии безопасности по Украине на Европу

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Американский лидер Дональд Трамп приложит усилия для завершения конфликта на Украине, однако после этого ответственность за ее безопасность ляжет на Европу. С таким заявлением в эфире NBC выступил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Он также рассказал о переговорах по урегулированию ситуации, которые должны состояться в Европе на следующей неделе. В них примут участие глава Минобороны Штатов, госсекретарь, заместитель президента и спецпредставитель.

Соединенные Штаты также будут обсуждать с Украиной тему природных ресурсов, добавил Уолц.

США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, предоставленной Вашингтоном, пишут СМИ. Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться Соединенными Штатами.

Республиканец предложил украинскому лидеру сделку, в соответствии с которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

